В Анталье зрителям не хватило мест в зале на выступлении Лаврова

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на дипломатическом форуме в Анталье собрало полный зал зрителей, посадочных мест не хватило, многие стоят в проходе, передает корреспондент ТАСС.
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