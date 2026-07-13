Сила в правде
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Сила в правде

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Грэм умер в бешенстве после спора с Нетаньяху: как Россия переходит к удушающей блокаде Одессы и слепит ПВО ВСУ

Грэм умер в бешенстве после спора с Нетаньяху: как Россия переходит к удушающей блокаде Одессы и слепит ПВО ВСУ

Сенатор Линдси Грэм умер после вспышки ярости в разговоре с Нетаньяху. В тот же день российские «Герани» впервые целенаправленно топят корабли в Одессе, а украинская ПВО внезапно «ослепла» после удара по командному центру.

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