Бывшая участница группы «Ленинград» высказалась о том, что Инстасамка не нуждается в Шнурове

Алиса Вокс: Сергею Шнурову работа с Инстасамкой нужнее, чем самой певице Бывшая участница группы «Ленинград» Алиса Вокс поделилась своим взглядом на возможное сотрудничество Сергея Шнурова с Дарьей Зотеевой, более известной как Инстасамка.
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