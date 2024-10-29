Бывшая участница группы «Ленинград» высказалась о том, что Инстасамка не нуждается в Шнурове

Алиса Вокс: Сергею Шнурову работа с Инстасамкой нужнее, чем самой певице Бывшая участница группы «Ленинград» Алиса Вокс поделилась своим взглядом на возможное сотрудничество Сергея Шнурова с Дарьей Зотеевой, более известной как Инстасамка.