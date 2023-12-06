Умерла Наталья Богомолова — художница, которая нарисовала более 200 советских мультфильмов

Об этом сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. Богомоловой было 83 года. В её фильмографии — более 200 работ, в том числе «Котёнок по имени Гав», «Винни Пух», «Бобик в гостях у Барбоса», «Халиф-аист» и другие.