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Царьград

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LRT: Литва одобрила первое чтение об изменении Конституции

LRT: Литва одобрила первое чтение об изменении Конституции

Парламент Литвы одобрил в первом чтении поправку к Конституции, исключающую запрет ядерного оружия. Это решение поддержано во время заседания во вторник и освещено в Telegram-канале LRT.

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