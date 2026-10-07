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Экономика Украины и война: "срезание" ЛЭП, удары по мостам и зерновой саботаж

Экономика Украины и война: "срезание" ЛЭП, удары по мостам и зерновой саботаж

Российская армия научилась "срезать" верхушки высоковольтных линий электропередачи и разделять Киев на две части, не уничтожая при этом мосты, а Европа исчерпала не только желание, но и возможности для компенсации Украине всех убытков, которые непрерывно множит Зеленский .

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