Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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За Шамана взялись по полной. Теперь его дискредитируют из-за денег

За Шамана взялись по полной. Теперь его дискредитируют из-за денег

Теперь точно нет сомнений, что в отношении Шамана, он же Ярослав Дронов, идет целенаправленная дискредитация.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
да вы знаете.....старичок Лещенко как то занимается своим делом - поёт и радует публику.....а эти  ботоксные и силиконовые дурищи никому на фиг не нужные только обсуждают других......чтоб напомнить о себе.........
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23 час.
Волков Владимир
Зависть -очень плохое чувство. И тёте из &quot;Комбинации&quot; стоило помолчать. Или она думает, что &quot;Милый мой бухгалтер&quot;-песня на все времена? Песни этой группы для малолетних дебилов, полный отстой, хуже только &quot;Балаган ...&quot;. Да и у &quot;Землян&quot; никогда не было такой популярности как у ШАМАНа. Конечно вышедших в тираж жаба душит, тем более гнусавых латышек. Если голоса нет, то значит и у других не должно быть. Ей уже пора о душе подумать , шлюшке из Юрмалы.
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5 час.
Леонид Попивняк
......не совсем с вами соглашусь.....у &quot;Землян&quot; когда солистом был Игорь Романов было много хороших песен.....&quot;Маленький кораблик&quot;, &quot;Путь домой&quot;, &quot;Каскадёры&quot;......в остальном все верно......а уж &quot;Два КУСОЧЕКА колбаски&quot; Комбинации - верх абсурда........
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2 час.

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