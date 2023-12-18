За Шамана взялись по полной. Теперь его дискредитируют из-за денег

Волков Владимир

Зависть -очень плохое чувство. И тёте из "Комбинации" стоило помолчать. Или она думает, что "Милый мой бухгалтер"-песня на все времена? Песни этой группы для малолетних дебилов, полный отстой, хуже только "Балаган ...". Да и у "Землян" никогда не было такой популярности как у ШАМАНа. Конечно вышедших в тираж жаба душит, тем более гнусавых латышек. Если голоса нет, то значит и у других не должно быть. Ей уже пора о душе подумать , шлюшке из Юрмалы.