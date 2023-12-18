Теперь точно нет сомнений, что в отношении Шамана, он же Ярослав Дронов, идет целенаправленная дискредитация.
За Шамана взялись по полной. Теперь его дискредитируют из-за денег
Комментарии
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Леонид Попивняк
да вы знаете.....старичок Лещенко как то занимается своим делом - поёт и радует публику.....а эти ботоксные и силиконовые дурищи никому на фиг не нужные только обсуждают других......чтоб напомнить о себе.........
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23 час.
Волков Владимир
Зависть -очень плохое чувство. И тёте из "Комбинации" стоило помолчать. Или она думает, что "Милый мой бухгалтер"-песня на все времена? Песни этой группы для малолетних дебилов, полный отстой, хуже только "Балаган ...". Да и у "Землян" никогда не было такой популярности как у ШАМАНа. Конечно вышедших в тираж жаба душит, тем более гнусавых латышек. Если голоса нет, то значит и у других не должно быть. Ей уже пора о душе подумать , шлюшке из Юрмалы.
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5 час.
Леонид Попивняк
......не совсем с вами соглашусь.....у "Землян" когда солистом был Игорь Романов было много хороших песен....."Маленький кораблик", "Путь домой", "Каскадёры"......в остальном все верно......а уж "Два КУСОЧЕКА колбаски" Комбинации - верх абсурда........
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2 час.
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