После введения временных ограничений в московском авиаузле аэропорт Чкалова в Нижнем Новгороде минувшей ночью принял 15 рейсов, первоначально направлявшихся в столицу, и перевёл работу всех служб в усиленный режим для обслуживания пассажиров.