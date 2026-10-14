После введения временных ограничений в московском авиаузле аэропорт Чкалова в Нижнем Новгороде минувшей ночью принял 15 рейсов, первоначально направлявшихся в столицу, и перевёл работу всех служб в усиленный режим для обслуживания пассажиров.
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