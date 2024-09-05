В Кремле высказались по поводу мобилизации в России

Проведение новой мобилизации в нашей стране не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов на полях Восточного экономического форума: «Идёт большой поток желающих заключить контракт с Минобороны.
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