В Кремле высказались по поводу мобилизации в России

Проведение новой мобилизации в нашей стране не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов на полях Восточного экономического форума: «Идёт большой поток желающих заключить контракт с Минобороны.