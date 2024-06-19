Воздушная тревога объявлена в Киеве и 11 областях Украины

В большинстве областей Украины действует режим воздушной тревоги. Сигнал прозвучал в 11 областях страны, а также в Киеве, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
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