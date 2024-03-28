❗️В Севастополе Черноморский флот проводит тренировку с применением бомбомётов «В районе Северного мола тренировка по ППДО, в том числе, с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения.
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❗️В Севастополе Черноморский флот проводит тренировку с применением бомбомётов «В районе Северного мола тренировка по ППДО, в том числе, с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения.