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Крис Хэйнс: «Разрешение ситуации с Полом Джорджем вызовет эффект домино»

«Нужно смотреть на то, что произойдет с Полом Джорджем. Подпишет ли он продление с «Клипперс». Если нет, в игру включатся «Филадельфия», «Орландо».

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