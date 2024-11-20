Типичная хохлядь : 30 лет орали "Москаляку на гиляку", 30 лет пели осанну Бандере, пиндосам, и мечтали о безвизе. Многие помнят, КАК одесситы "звонили Путину", крутя жидовскими шнобелями. А теперь, как жопа подгорела, а Европа их использовала, сразу к России рожи повернули! Да, нам необходимо отрезать хохлядь от моря, и одеску, пропахшую сгоревшими в Доме профсоюзов, мы возьмём. Но не ради спасения вот этих переобувшихся! У них совесть, как тапочки. Надеюсь, до возвращения добрую часть этих "беспомощных" хохлов запихать в бусики... а оставшихся хорошо профильтруют.

Вера смелых

Довожу до сведения тех, кто думает, что хохлядь в Бандерине несчастная и с цыплячьими лапками. В одеске, как в любом портовом городе, и особенно после того, как недавно там оружие с грузовиков раздавали, на руках у этих "несчастных" масса оружия. Молодогвардейцев никто не организовывал, и нытье хохляди, что никто их не организовал для сопротивления - это нытье трусов и хохлятских хатоскрайников. Как преобладали в одеске говнюки, ворье, взяточники и биндюжники, так все осталось, но теперь они ещё и переобувшиеся бандеровцы. Такие и на хер России не нужны! Хозяин сказал -До последнего усраинца", так и должно быть!