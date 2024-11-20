СССР-Россия
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СССР-Россия

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  • Вера смелых
    Довожу до сведения тех, кто думает, что хохлядь в Бандерине  несчастная и с цыплячьими лапками. В одеске, как в любом...«Зеленского массо...
  • Вера смелых
    Типичная хохлядь : 30 лет орали "Москаляку на гиляку", 30 лет пели осанну Бандере, пиндосам,  и мечтали о безвизе. Мн...«Зеленского массо...
  • Вера смелых
    💯👍👍👍👍👍👍👍👍«Зеленского массо...

«Зеленского массово проклинают»: одесситы после ракетного удара неожиданно высказывались о России

«Зеленского массово проклинают»: одесситы после ракетного удара неожиданно высказывались о России

  «Одесса гибнет из-за кучки уродов» Наши военные продолжают методично уничтожать в Одессе склады и инфраструктуру, использующуюся украинскими террористами для транспортировки западного оружия.

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Комментарии
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Вера смелых
💯👍👍👍👍👍👍👍👍
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3 час.
Вера смелых
Типичная хохлядь : 30 лет орали &quot;Москаляку на гиляку&quot;, 30 лет пели осанну Бандере, пиндосам,  и мечтали о безвизе. Многие помнят, КАК  одесситы &quot;звонили Путину&quot;, крутя жидовскими шнобелями. А теперь, как жопа подгорела, а Европа их использовала, сразу к России рожи повернули!  Да, нам необходимо отрезать хохлядь от моря, и одеску, пропахшую сгоревшими в Доме профсоюзов, мы возьмём. Но не ради спасения вот этих переобувшихся! У них совесть, как тапочки. Надеюсь, до возвращения добрую часть этих &quot;беспомощных&quot; хохлов запихать  в бусики... а оставшихся хорошо профильтруют.
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3 час.
Вера смелых
Довожу до сведения тех, кто думает, что хохлядь в Бандерине  несчастная и с цыплячьими лапками. В одеске, как в любом портовом городе, и особенно после того, как недавно там оружие с грузовиков раздавали, на руках у этих &quot;несчастных&quot; масса оружия. Молодогвардейцев никто не организовывал, и нытье хохляди, что никто их не организовал для сопротивления - это нытье трусов и хохлятских хатоскрайников.  Как преобладали в одеске говнюки, ворье, взяточники и биндюжники, так все осталось, но теперь они ещё и переобувшиеся бандеровцы.  Такие и на хер России не нужны! Хозяин сказал -До последнего усраинца&quot;, так и должно быть!
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3 час.

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