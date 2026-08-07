Триумфальную арку в Вашингтоне намереваются открыть до конца срока Трампа

Возведение Триумфальной арки в Вашингтоне, строительство которой поддерживает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, намечают окончить до истечения его президентского срока, сообщил глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук 7 августа в интервью РИА Новости.