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Триумфальную арку в Вашингтоне намереваются открыть до конца срока Трампа

Триумфальную арку в Вашингтоне намереваются открыть до конца срока Трампа

Возведение Триумфальной арки в Вашингтоне, строительство которой поддерживает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, намечают окончить до истечения его президентского срока, сообщил глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук 7 августа в интервью РИА Новости.

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