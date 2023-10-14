Роналду заработает за год 260 миллионов долларов. Это почти вдвое больше, чем у Месси

Журнал «Форбс» опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира. Первое место занял нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду, доход которого за этот год составит 260 миллионов долларов.
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