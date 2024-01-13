Трамп-младший обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста Лиры

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший написал в соцсети Х (бывший Twitter) пост, в котором фактически обвинил Владимира Зеленского в убийстве на Украине американского блогера и журналиста Гонсало Лиры.
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