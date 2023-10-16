Съехавший с дороги водитель нашел в кустах труп мужчины в трусах

В Московской области водитель остановился справить нужду и обнаружил в кустах труп мужчины. Как стало известно РЕН ТВ, пугающую находку житель сделал 15 октября около автодороги М-8 Холмогоры Пушкинского городского округа.
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