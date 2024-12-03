Глюкоза взялась за старое: певицу засняли на мероприятии с бокалом алкоголя

В 2024 году популярная певица Глюкоза переживает непростой жизненный период. Начало года отметилось смертью важного для нее человека – бабушки, и именно это событие, по-видимому, стало катализатором целой череды неприятных событий.
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