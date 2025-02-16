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Царьград

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На приёме у Лукашенко побывал чиновник Госдепа Кристофер Смит

На приёме у Лукашенко побывал чиновник Госдепа Кристофер Смит

Газета The New York Times написала о тайной встрече в Минске заместителя госсекретаря США Кристофера Смита с главой Белоруссии.

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