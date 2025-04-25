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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Коган: «Городом проведения предолимпийского чемпионата России с наибольшей вероятностью станет Санкт-Петербург»

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган. «Городом проведения предолимпийского чемпионата России по фигурному катанию с наибольшей вероятностью станет Санкт-Петербург.

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