Сброс сточных вод в Ижору зафиксирован в городе Тельмана

По предварительным данным, это произошло из-за аварии в системе водоотведения Сотрудники Тосненской городской прокуратуры организовали проверку по факту сброса канализационных сточных вод на территории города Тельмана.
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