Ростех готовит кадры для продвижения продукции ОПК на мировом рынке

Фото: «Рособоронэкспорт» Специалисты рекламно-выставочных подразделений ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса собрались в Ставрополе на базе ПАО «Сигнал» концерна «Радиоэлектронные технологии» для углубленной подготовки в области продвижения высокотехнологичной продукции на мировом рынке.
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