Шаурма с ветчиной и капустным салатом

Один из самых известных перекусов это шаурма. Её едят и на западе и на востоке. Что может быть вкуснее и сытнее хрустящих овощей и мяса, завернутых в лаваш! Быстро приготовить шаурму мне поможет сочное и ароматное филе индейки с перцем от ТМ Индилайт.