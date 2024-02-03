Парк Победы посетили десятки "моржей" для заплыва на зимнем фестивале

В этом году заплыв посвятили 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Перед тем, как окунуться, участники возложили цветы к Ротонде, созданной на месте бывшего кирпичного завода, где в блокаду располагался крематорий.
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