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Парк Победы посетили десятки "моржей" для заплыва на зимнем фестивале

Парк Победы посетили десятки "моржей" для заплыва на зимнем фестивале

В этом году заплыв посвятили 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Перед тем, как окунуться, участники возложили цветы к Ротонде, созданной на месте бывшего кирпичного завода, где в блокаду располагался крематорий.

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