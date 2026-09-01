Елена Перминова отмечает день рождения на яхте

Елена Перминова показала, как отмечает день рождения на яхте. 40-летняя модель в топе и короткой юбке стоит с праздничным тортом в руках и задувает на нём свечи.
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