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SPLETNIK

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Елена Перминова отмечает день рождения на яхте

Елена Перминова отмечает день рождения на яхте

Елена Перминова показала, как отмечает день рождения на яхте. 40-летняя модель в топе и короткой юбке стоит с праздничным тортом в руках и задувает на нём свечи.

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