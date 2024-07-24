Reuters опубликовало результаты опроса, в котором Харрис побеждает Трампа

Информационное агентство Reuters совместно с социологической службой Ipsos провели опрос, согласно которому вице-президент США Камала Харрис опережает по уровню поддержки баллотирующегося на высший государственный пост республиканца Дональда Трампа.
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