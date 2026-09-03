Врач Арушанян: газированная вода может усиливать вздутие живота и отрыжку

Есть распространенное мнение, что пить газированную воду каждый день может быть вредно для здоровья. Однако в этом вопросе не все так однозначно.
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