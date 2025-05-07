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«Интер» в финале ЛЧ после мегаматча с «Барсой», «Трактор» сыграет с «Локомотивом» за Кубок Гагарина, сборная Ротенберга снова проиграла Беларуси, Тюрама обвинили в домашнем насилии и другие новости

«Интер» в финале ЛЧ после мегаматча с «Барсой», «Трактор» сыграет с «Локомотивом» за Кубок Гагарина, сборная Ротенберга снова проиграла Беларуси, Тюрама обвинили в домашнем насилии и другие новости

1. «Интер» обыграл «Барселону» в фантастическом матче полуфинала Лиги чемпионов (4:3, 7:6 по сумме игр) и вышел в финал! «Нерадзурри» вели 2:0 после первого тайма благодаря голу Лаутаро и пенальти Чалханоглу, пропустили три гола во втором тайме (одним из них Рафинья повторил рекорд Роналду), но перевели матч в экстра-таймы после первого гола 37-летнего Ачерби в еврокубках.

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КУАТ
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