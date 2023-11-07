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Сергей Лазарев публично поскандалил из-за ванны

Певец Сергей Лазарев приехал на гастроли в Пермь. Сергей Лазарев один из самых неконфликтных артистов на отечественной эстраде, который практически никогда не бывает замешан в каких-то скандальных историях, в отличие от коллег по цеху.

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