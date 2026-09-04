Суд ХМАО признал банкротом сургутского застройщика «Салаир»

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа признал несостоятельным (банкротом) сургутскую компанию ООО Специализированный застройщик «Салаир» и ввел в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 1 марта 2027 года.
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