Суд ХМАО признал банкротом сургутского застройщика «Салаир»

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа признал несостоятельным (банкротом) сургутскую компанию ООО Специализированный застройщик «Салаир» и ввел в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 1 марта 2027 года.