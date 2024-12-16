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Бесноватые: Захарова объяснила, почему Киев отказался от перемирия на Рождество

Бесноватые: Захарова объяснила, почему Киев отказался от перемирия на Рождество

REUTERS/Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Украины об идее прекратить огонь и обменяться пленными на Рождество.

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