“Марафон-Тула” завоевала серебро на Silk Way Namangan

На международных соревнованиях Silk Way Namangan команда “Марафон-Тула” завоевала две серебряные медали: Мария Аверина в гонке по очкам и Александр Дубченко, Максим Наумов, Евгений Королек (Беларусь) в командном спринте.
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