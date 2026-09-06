Nvidia устроила распродажу GeForce RTX 5070/5080/5090 по MSRP — но только на PAX West

Компания Nvidia решила дать геймерам редкую возможность купить видеокарты GeForce RTX 50 Founders Edition по рекомендованной розничной цене.
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