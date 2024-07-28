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Царьград

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СК требует немедленно арестовать сына миллиардера Мусы Тимура Бажаева

СК требует немедленно арестовать сына миллиардера Мусы Тимура Бажаева

Следователи СК готовят запрос для ареста сына миллиардера, попавшего в скандал с избиением высокопоставленного полицейского в Москве.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
А он до сих пор на свободе?
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