При повторном изучении эпизода матча 7-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА (1:2) с использованием тех ракурсов, которые не показали в телетрансляции, у «СЭ» возникли серьезные сомнения в правильности решения судейской бригады, которая общими усилиями назначила пенальти в пользу гостей.
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