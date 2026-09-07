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«Зенит» — ЦСКА: нарушению Соболева предшествовал фол армейца. Пенальти в ворота хозяев назначен ошибочно?

При повторном изучении эпизода матча 7-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА (1:2) с использованием тех ракурсов, которые не показали в телетрансляции, у «СЭ» возникли серьезные сомнения в правильности решения судейской бригады, которая общими усилиями назначила пенальти в пользу гостей.

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