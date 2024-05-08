Подпольщик Лебедев сообщил о серии ударов ВС РФ по заводам в Киеве

Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли ряд ударов по объектам в Киеве. Взрывы прозвучали в районе вагоноремонтного и авиационного заводов, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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