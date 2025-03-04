Деятельность Трампа обернулась для технологических компаний миллиардными потерями в капитализацииАкции компаний технологического сектора США упали более чем на 7 % с момента инаугурации президента Дональда Трампа (Donald Trump).
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