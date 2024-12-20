Защиту прав при заключении договоров страхования жизни усилят

Совет Федерации на пленарном заседании 20 декабря одобрил пакет законов (№ 372345-8 и № 372380-8), направленных на создание единой системы гарантирования прав по договорам страхования жизни и другим аналогичным договорам, а также обязательную уплату гарантийных взносов в аналогичный фонд.