Забастовки на двух крупных СПГ-терминалах во Франции продолжаются Профсоюзные организации с января ведут переговоры о надбавке к заработной плате на СПГ-терминалах в Фос Кавау и Фос Тонкин.
Пронедра
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Забастовки на двух крупных СПГ-терминалах во Франции продолжаются Профсоюзные организации с января ведут переговоры о надбавке к заработной плате на СПГ-терминалах в Фос Кавау и Фос Тонкин.
Свежие комментарии