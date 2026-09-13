В Ивановской области 14 сентября будет переменная облачность и без осадков

Ночью температура опустится до 5 градусов, днем воздух прогреется до 21 градуса.В понедельник, 14 сентября, в Ивановской области, по данным ЦГМС, ожидается переменная облачность.
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