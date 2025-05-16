Продажи GTA V за последние три месяца превысили 5 млн копий, хотя игре уже почти 12 летПока Grand Theft Auto VI лишь готовится стать хитом продаж, криминальный боевик с открытым миром Grand Theft Auto V от Rockstar Games продолжает радовать издательство Take-Two Interactive своими результатами.