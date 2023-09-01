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Норвегия требует от России безоговорочно соблюдать ценовой потолок, иначе они не могут зарабатывать

Норвегия требует от России безоговорочно соблюдать ценовой потолок, иначе они не могут зарабатывать

Россия больше не намерена щедро обеспечивать европейское благосостояние, как это было раньше, а новая экономическая политика ставит в тупик европейских перекупщиков, которые десятилетиями являлись главными выгодополучателями от экспорта сырья.

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Комментарии
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VZ
Valentina Zapevalova
И ведь, если бы сразу включили мозги, а не поддерживали заокеанских злоносителей... Пусть зазубрят:-Тот, кто роет другому яму, сам в неё попадет&quot;.
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10 час.
НМ
Наталия Москаленко
Ах, бедные они, бедные!
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6 час.
Александр Рожков
Вот пишет автор: &quot;Россия больше не намерена щедро обеспечивать европейское благосостояние, как это было раньше...&quot; А разве Россия была намерена щедро обеспечивать европейское благосостояние? Россияне - это не Россия? Россияне разве намеревались все эти проклятые годы щедро обеспечивать европейское благосостояние? Те, кто это делал, у россиян спросили? А каков был бы ответ, если бы спросили? А я знаю, каков был бы ответ, но не скажу. Это не прилично. Вот.
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3 час.

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