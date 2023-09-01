Норвегия требует от России безоговорочно соблюдать ценовой потолок, иначе они не могут зарабатывать

И ведь, если бы сразу включили мозги, а не поддерживали заокеанских злоносителей... Пусть зазубрят:-Тот, кто роет другому яму, сам в неё попадет".

Александр Рожков

Вот пишет автор: "Россия больше не намерена щедро обеспечивать европейское благосостояние, как это было раньше..." А разве Россия была намерена щедро обеспечивать европейское благосостояние? Россияне - это не Россия? Россияне разве намеревались все эти проклятые годы щедро обеспечивать европейское благосостояние? Те, кто это делал, у россиян спросили? А каков был бы ответ, если бы спросили? А я знаю, каков был бы ответ, но не скажу. Это не прилично. Вот.