Россия больше не намерена щедро обеспечивать европейское благосостояние, как это было раньше, а новая экономическая политика ставит в тупик европейских перекупщиков, которые десятилетиями являлись главными выгодополучателями от экспорта сырья.
Норвегия требует от России безоговорочно соблюдать ценовой потолок, иначе они не могут зарабатывать
Комментарии
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VZ
Valentina Zapevalova
И ведь, если бы сразу включили мозги, а не поддерживали заокеанских злоносителей... Пусть зазубрят:-Тот, кто роет другому яму, сам в неё попадет".
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10 час.
НМ
Наталия Москаленко
Ах, бедные они, бедные!
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6 час.
Александр Рожков
Вот пишет автор: "Россия больше не намерена щедро обеспечивать европейское благосостояние, как это было раньше..." А разве Россия была намерена щедро обеспечивать европейское благосостояние? Россияне - это не Россия? Россияне разве намеревались все эти проклятые годы щедро обеспечивать европейское благосостояние? Те, кто это делал, у россиян спросили? А каков был бы ответ, если бы спросили? А я знаю, каков был бы ответ, но не скажу. Это не прилично. Вот.
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3 час.
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