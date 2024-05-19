WSJ: Пекин выразил недовольство из-за визита Путина в КНДР после КНР

Перед прибытием Владимира Путина в Китай в дипломатических кругах распространилась информация о возможном продлении его зарубежной поездки и посещении Северной Кореи, сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.
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