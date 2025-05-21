«Огневая мощь и защита»: Белоруссия представила на выставке вооружений в Минске новый модернизированный танк Т-72БМ2

Белорусские специалисты провели очередную модернизацию танка Т-72, новую версию машины с улучшенными тактико-техническими характеристиками белорусы представили на стартовавшей сегодня в Минске международной выставке вооружений MILEX-2025.
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