Эпидемиологи оценили опасность передачи птичьего гриппа от кошек людям

В последние годы в США и Европе участились случаи заражения кошек вирусом птичьего гриппа H5N1. Это вызывает серьёзные опасения, поскольку вирус может мутировать и перейти на людей, что грозит вспышкой пандемии.
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