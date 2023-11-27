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За рулем

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В РСА рассказали, когда камеры начнут «ловить» водителей без ОСАГО. Но не всех подряд

В РСА рассказали, когда камеры начнут «ловить» водителей без ОСАГО. Но не всех подряд

Причем ловить будут не все автомобили, а лишь те, которые нарушили правила дорожного движения, допустив такие нарушения, как превышение скорости, проезд на красный свет, неправильный поворот или игнорирование знаков и разметки, сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

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