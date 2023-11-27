В РСА рассказали, когда камеры начнут «ловить» водителей без ОСАГО. Но не всех подряд

Причем ловить будут не все автомобили, а лишь те, которые нарушили правила дорожного движения, допустив такие нарушения, как превышение скорости, проезд на красный свет, неправильный поворот или игнорирование знаков и разметки, сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии