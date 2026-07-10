Пять улиц в Рязани остались без света из-за аварии

Без света остались жители улиц Великанова, Крупской, Юбилейной, Новаторов, Птицеводов.10 июля в 14:25 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии потребителей на пяти улицах в Рязани.
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