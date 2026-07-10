НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рязанские новости

2 подписчика

Пять улиц в Рязани остались без света из-за аварии

Пять улиц в Рязани остались без света из-за аварии

Без света остались жители улиц Великанова, Крупской, Юбилейной, Новаторов, Птицеводов.10 июля в 14:25 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии потребителей на пяти улицах в Рязани.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии