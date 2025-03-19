Детскую вакцину нового поколения от ротавируса испытали в России

Детскую вакцину нового поколения от ротавируса испытали в центре Гамалеи Российские ученые закончили клинические испытания новой вакцины от ротавируса с участием детей, возраст которых составлял от девяти месяцев до шести лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)