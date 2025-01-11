Отдых в Сочи подорожает в 2025 году. 💸💸💸 Цены на курорте вырастут минимум на 30%, заявил вице-президент Альянса турагентств Алексан Мкртчян.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Отдых в Сочи подорожает в 2025 году. 💸💸💸 Цены на курорте вырастут минимум на 30%, заявил вице-президент Альянса турагентств Алексан Мкртчян.