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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Отдых в Сочи подорожает в 2025 году

Отдых в Сочи подорожает в 2025 году. 💸💸💸 Цены на курорте вырастут минимум на 30%, заявил вице-президент Альянса турагентств Алексан Мкртчян.

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