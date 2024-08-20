Главу МВД попросили увеличить штраф за езду без номеров

В России предложили в десять раз увеличились штраф за езду без регистрационных номерных знаков. Соответствующее обращение направлено министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Екатеринбурге задержали мигранта, который приставал к 12-летней девочке на остановке
- Москва отказалась говорить с Киевом, на Белгородщине ввели режим ЧС, Россия остановила экспорт бензина – большие итоги недели от РИА «Новый День»
- В Госдуме анонсировали запрет на заработки в России для музыкантов-иноагентов
Свежие комментарии